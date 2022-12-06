زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة يضرب “جاوه الشرقية” في إندونيسيا

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن زلزالاً، بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم المنطقة الجنوبية من مقاطعة جاوه الشرقية في إندونيسيا.

وأبانت أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو284 كيلومترًا جنوب غرب منطقة جيمبر، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية من جراء الزلزال.