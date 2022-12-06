تأهب في تشيلي جراء نشاط بركان فيلاريكا

بدأت السلطات في تشيلي حالة التأهب بعد تعرض بركان فيلاريكا لهزات أرضية أدت إلى خروج ألسنة اللهب منه و احتمال ثورانه. و قال الفارو أميجو رئيس الشبكة الوطنية لمراقبة البراكين إنه لا يمكن التكهن بموعد ثوران البركان؛ إلا أن الظروف مواتية بحسب التقييمات اليومية للنشاط البركاني في الموقع.