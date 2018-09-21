79 قتيلًا على الأقل إثر غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

قتل 79 شخصًا على الأقل إثر غرق عبارة في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا أمس.
وأوضح التلفزيون الرسمي التنزاني نقلا عن حاكم منطقة موانزا أن العبارة "ام في نيريري" تقل نحو 200 راكب وهو ما يوازي ضعفي قدرة حمولتها، حين غرقت قرب جزيرة اوكارا بعد ظهر الخميس, مبيناً أن عدد الناجين لا يزال 37 شخصًا وأنه لم يتم العثور على ناجين آخرين منذ استئناف عمليات الإنقاذ صباح الجمعة.
GMT 06:59 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الجمعة
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GMT 21:12 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأمطار متوسطة على محافظة محايل
GMT 21:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق
GMT 21:07 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأمطار على مركزي القليبة والمعظم بمنطقة تبوك
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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