79 قتيلًا على الأقل إثر غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

قتل 79 شخصًا على الأقل إثر غرق عبارة في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا أمس.

وأوضح التلفزيون الرسمي التنزاني نقلا عن حاكم منطقة موانزا أن العبارة "ام في نيريري" تقل نحو 200 راكب وهو ما يوازي ضعفي قدرة حمولتها، حين غرقت قرب جزيرة اوكارا بعد ظهر الخميس, مبيناً أن عدد الناجين لا يزال 37 شخصًا وأنه لم يتم العثور على ناجين آخرين منذ استئناف عمليات الإنقاذ صباح الجمعة.