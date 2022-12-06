ارتفاع حصيلة انزلاق للتربة في كولومبيا إلى 34 قتيلاً

أعلنت السلطات الكولومبية الإثنين أنّ انزلاق التربة الذي وقع في شمال غرب البلاد الأحد وطمر حافلة ركّاب وعدداً من السيارات أسفر عن مقتل 34 شخصاً، بينهم ثمانية عمّال مناجم قاصرين.

وقالت إدارة أجهزة الطوارئ الكولومبية في بيان إنّه "من بين الضحايا الـ34، هناك ثمانية قاصرين، كما يتلقّى تسعة أشخاص آخرين العلاج" في مستشفيات المنطقة.

وأوضحت أنّه "من جرّاء هطول أمطار غزيرة انهار جزء من الجبل وطمر العديد من المركبات التي كانت تسير على طريق يقع أسفله، من بينها خصوصاً حافلة نقل عام كان على متنها 33 شخصاً، وسيارة كانت تقلّ ستة أشخاص ودراجة نارية كان على متنها شخصان".