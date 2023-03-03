بريطانيا تتأهب لانفجار في القطب الشمالي مع تراجع درجات الحرارة لمستويات غير معتادة

تستعد المملكة المتحدة لانفجار في القطب الشمالي أواخر فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة خلالا الأيام المقبلة، ومن المتوقع تساقط ثلوج على أجزاء من البلاد، أوائل الأسبوع المقبل.

وقال كريس ألموند، نائب كبير خبراء الأرصاد بهيئة الأرصاد الجوية، "مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر الليلة الماضية، ومخاطر سقوط ثلوج، قد تصدر تحذيرات بشأن الطقس، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمجرد أن تصبح التفاصيل بشأن التداعيات المحتملة أوضح"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.