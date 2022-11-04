إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

أخلى الآلاف من السكان في عدة بلدات داخلية بولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا منازلهم خلال الليل مع إصدار أكثر من 100 تحذير من الفيضانات الجمعة، بعد أن فاضت الأنهار على ضفافها واقتربت من مستويات فيضانات قياسية. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن فيضانات كبيرة تحدث في فوربس، وهي بلدة ريفية بمنطقة زراعة القمح بالولاية، ومن المتوقع أن يصل نهر لاكلان إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاماً في وقت لاحق الجمعة. وأضاف المكتب أن الفيضانات على طول نهر مورومبيدجي في واجا واجا، التي يقطنها حوالي 70 ألف شخص، قد تبلغ ذروتها قريباً، ومن المتوقع أن تكون المستويات أعلى من فيضان شهدته المنطقة في 2010. ويشهد شرق أستراليا رابع أزمة فيضانات كبيرة هذا العام بسبب ظاهرة النينيا المناخية التي استمرت لعدة سنوات، وترتبط عادة بزيادة هطول الأمطار.