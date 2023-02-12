زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال المغرب

سجلت أجهزة المعهد الوطني للجيوفيزياء في المملكة المغربية، قبل قليل، هزة أرضية ضربت إقليم «الحسيمة»، على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، ولم تتوافر أي معلومات بشأن أضرار محتملة نتيجة الزلزال، الذي ضرب المنطقة صباح الأحد.

وأكد المعهد المغربي لرصد الزلازل، في بيان أورده موقع «هسبريس»، أنّ الهزّة الأرضية التي ضربت إقليم «الحسيمة»، في حوالي الساعة الثامنة من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي، يقع مركزها في منطقة «جماعة النكور»، ضمن الإقليم.

وأشار البيان إلى أنّ الهزة كانت على عمق 18 كيلومترا تحت الأرض، وقعت عند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالا، وخط الطول 3.864 غربا.