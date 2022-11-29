زلزال يضرب سواحل اليونان بقوة 4.7 درجة

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة سواحل اليونان، وفقا ما أعلن عنه مركز رصد الزلازل التابع لجامعة أثينا.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ، تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في بحر إيجه في الساعة 7.32 صباحا.

ووقع الزلزال على بعد 56 كيلومترا شمال شرقي أثينا في البحر بالقرب من جزيرة إيبويا وعلى عمق 2 كيلومتر.

وقبل ذلك بساعات تم تسجيل عدة هزات صغيرة بقوة 2-2.5 في هذه المنطقة.