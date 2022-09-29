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ثوران بركان إيبو في شرق إندونيسيا

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العرب اليوم - ثوران بركان إيبو في شرق إندونيسيا

ثوران بركان إيبو
جاكرتا ـ العرب اليوم

ثار بركان "إيبو" على جزيرة "هالماهيرا" الإندونيسية، اليوم الخميس، ما أدى إلى تناثر رماد رمادي على ارتفاع 2500 متر فوق قمته.وقال أكسل رويرو، المسؤول لدى مرصد بركان "إيبو"، إنه لم تفد تقارير بتسجيل إصابات، ولكن تم توجيه نصائح للسكان المحليين والزائرين بضرورة الابتعاد عن منطقة حظر يمتد طولها لكيلومترين.

وأوضح رويرو أن من يعملون في الخارج يتعين عليهم استخدام الأقنعة الواقية.

يشار إلى أن جزيرة "هالماهيرا" هي واحدة من جزر الملوك الواقعة شرق إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي، وتضم نحو 128 بركانا نشطا.

 

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ثوران بركان إيبو في شرق إندونيسيا ثوران بركان إيبو في شرق إندونيسيا



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