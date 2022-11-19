انهيار ثلجي ينهي حياة ثلاثة جنود هنود في كشمير

ذكر الجيش الهندي، يوم السبت، أن ثلاثة من جنوده لقوا مصرعهم جراء انهيار جليدي في كشمير وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل إمرون موسافي، إن انهيارا جليديا ضرب قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند يوم الجمعة وحاصر ثلاثة جنود في دورية وأضاف أنه تم إنقاذ الثلاثة ونقلوا إلى المستشفى حيث توفوا.

وتعتبر الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية شائعة في كشمير، المقسمة بين الهند وباكستان ويطالب بها كلاهما بالكامل وتسببت الانهيارات الجليدية في وقوع بعض من أشد الخسائر في صفوف القوات الهندية والباكستانية التي تعسكر في المنطقة، ففي عام 2012 أدى انهيار جليدي هائل في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إلى مقتل 140 شخصا، من بينهم 129 جنديا باكستانيا، وفي العام 2017، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا في ثلاثة انهيارات جليدية.