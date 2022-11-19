انهيار ثلجي ينهي حياة ثلاثة جنود هنود في كشمير
آخر تحديث GMT10:41:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

انهيار ثلجي ينهي حياة ثلاثة جنود هنود في كشمير

العرب اليوم -

العرب اليوم - انهيار ثلجي ينهي حياة ثلاثة جنود هنود في كشمير

الانهيار الثلجي
نيودلهى - العرب اليوم

 ذكر الجيش الهندي، يوم السبت، أن ثلاثة من جنوده لقوا مصرعهم جراء انهيار جليدي في كشمير وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل إمرون موسافي، إن انهيارا جليديا ضرب قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند يوم الجمعة وحاصر ثلاثة جنود في دورية وأضاف أنه تم إنقاذ الثلاثة ونقلوا إلى المستشفى حيث توفوا.

وتعتبر الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية شائعة في كشمير، المقسمة بين الهند وباكستان ويطالب بها كلاهما بالكامل وتسببت الانهيارات الجليدية في وقوع بعض من أشد الخسائر في صفوف القوات الهندية والباكستانية التي تعسكر في المنطقة، ففي عام 2012 أدى انهيار جليدي هائل في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إلى مقتل 140 شخصا، من بينهم 129 جنديا باكستانيا، وفي العام 2017، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا في ثلاثة انهيارات جليدية.

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

انهيار ثلجي ينهي حياة ثلاثة جنود هنود في كشمير انهيار ثلجي ينهي حياة ثلاثة جنود هنود في كشمير



أخبار ذات صلة

GMT 09:59 2022 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

تضرر أكثر من 50 منزلا في ولاية في ألمانيا بسبب إعصار
العرب اليوم - تضرر أكثر من 50 منزلا في ولاية في ألمانيا بسبب إعصار

GMT 09:50 2022 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

رصد زلزال بقوة 5.5 درجات في ولاية ألاسكا الأميركية
العرب اليوم - رصد زلزال بقوة 5.5 درجات في ولاية ألاسكا الأميركية

GMT 02:56 2022 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش في المغرب
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش في المغرب

GMT 21:08 2022 الخميس ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران

GMT 10:05 2022 الخميس ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس البرازيل يتعهد بوقف إزالة غابات الأمازون خلال مشاركته في cop 27
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتعهد بوقف إزالة غابات الأمازون خلال مشاركته في cop 27

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:31 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر
العرب اليوم - سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر

GMT 11:24 2022 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في 2023 لعشاق الطبيعة
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في 2023 لعشاق الطبيعة

GMT 06:04 2022 الخميس ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة
العرب اليوم - نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة

GMT 22:21 2022 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يُطالب كوريا الشمالية بـالامتناع عن أي استفزاز جديد
العرب اليوم - غوتيريش يُطالب كوريا الشمالية بـالامتناع عن أي استفزاز جديد

GMT 02:58 2022 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

إغلاق تلفزيون في الجزائر بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"
العرب اليوم - إغلاق تلفزيون في الجزائر بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:02 2022 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو

توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر
العرب اليوم - توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر

GMT 05:32 2022 الثلاثاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

تناول البروكلي بكثرة يؤثر على الغدة الدرقية ويسبب الغازات
العرب اليوم - تناول البروكلي بكثرة يؤثر على الغدة الدرقية ويسبب الغازات

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 19:16 2020 السبت ,07 آذار/ مارس

تعرف على ألقاب أكرم جحنيط في مسيرته مع وفاق سطيف الجزائري
العرب اليوم - تعرف على ألقاب أكرم جحنيط في مسيرته مع وفاق سطيف الجزائري

GMT 16:05 2022 الإثنين ,26 أيلول / سبتمبر

علامة علي الأصبع تدل علي سرطان الرئة
العرب اليوم - علامة علي الأصبع تدل علي سرطان الرئة

GMT 14:32 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تكشف انتقال عدوى فيروس جدري القرود عن طريق الوخز بالإبرة
العرب اليوم - دراسة تكشف انتقال عدوى فيروس جدري القرود عن طريق الوخز بالإبرة

GMT 21:20 2012 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

فلنتعلم من الطبيعة
العرب اليوم - فلنتعلم من الطبيعة

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 14:53 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

الجمعية الأوروبية للخصوبة تستعين بطبيب مصري لمناقشة الحقن المجهري
العرب اليوم - الجمعية الأوروبية للخصوبة تستعين بطبيب مصري لمناقشة الحقن المجهري

GMT 03:28 2018 الخميس ,28 حزيران / يونيو

تعرفي على استخدامات مختلفة لمجفف الشعر في المنزل
العرب اليوم - تعرفي على استخدامات مختلفة لمجفف الشعر في المنزل

GMT 04:50 2017 السبت ,21 كانون الثاني / يناير

جورج بوش هنأ باراك أوباما على توليه المسؤولية مؤكدًا على دعمه الكامل له
العرب اليوم - جورج بوش هنأ باراك أوباما على توليه المسؤولية مؤكدًا على دعمه الكامل له

GMT 03:41 2016 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

باكستان تؤجل ترحيل "الفتاة الأفغانية" شربات غولا بضعة أيام
العرب اليوم - باكستان تؤجل ترحيل "الفتاة الأفغانية" شربات غولا بضعة أيام

GMT 04:53 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

الناجيات من الاغتصاب في لبنان يناضلن لمنع "لوم الضحية بدل الجاني"
العرب اليوم - الناجيات من الاغتصاب في لبنان يناضلن لمنع "لوم الضحية بدل الجاني"

GMT 23:12 2018 الثلاثاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

أودي تزعم أن سيارتها "e-tron GT" ستتفوق على تيسلا موديل S P100D
العرب اليوم - أودي تزعم أن سيارتها "e-tron GT" ستتفوق على تيسلا موديل S P100D

GMT 08:23 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

الفنانة رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثامن عشر
العرب اليوم - الفنانة رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثامن عشر

GMT 12:37 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ولي العهد السعودي يؤكد أن مدينة نيوم الاقتصادية ستكتمل بحلول 2025
العرب اليوم - ولي العهد السعودي يؤكد أن مدينة نيوم الاقتصادية ستكتمل بحلول 2025

GMT 00:28 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

باسيل يؤكد ربط عودة النازحين والاعمار بالحل السياسي"فشل"
العرب اليوم - باسيل يؤكد ربط عودة النازحين والاعمار بالحل السياسي"فشل"

GMT 14:26 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

طائرة تونس تتأهل لنهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا
العرب اليوم - طائرة تونس تتأهل لنهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا

GMT 06:43 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر

لقاح جديد مضاد للفيروسات يتم شحنه إلى المنزل
العرب اليوم - لقاح جديد مضاد للفيروسات يتم شحنه إلى المنزل

GMT 08:13 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

توقعات بوصول أجهزة الشحن اللاسلكي التابعة لشركة "آبل" في شهر أيلول المقبل
العرب اليوم - توقعات بوصول أجهزة الشحن اللاسلكي التابعة لشركة "آبل" في شهر أيلول المقبل

GMT 07:42 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

استقرار نسبى فى الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين
العرب اليوم - استقرار نسبى فى الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين

GMT 02:58 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

شبح تغير المناخ يخيم على بلاد المغرب العربي
العرب اليوم - شبح تغير المناخ يخيم على بلاد المغرب العربي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab