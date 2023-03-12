ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية في بيان، إن بركان ميرابي ثار اليوم ؛ مطلقًا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.وأفادت السلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة، ثار حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش) وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.وقال البيان، إنه جرى تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان، بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين ثلاثة وسبعة كيلومترات حول فوهة البركان.