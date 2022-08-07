اليمن يُطلق نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة لإنقاذ آلاف الأسر المتضررة من السيول

أطلقت سلطات الحكومة اليمنية، مساء السبت، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لإنقاذ آلاف الأسر الفارة من ويلات الحرب والمتضررة من سيول اجتاحت مساكنها المؤقتة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.