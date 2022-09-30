كارولينا الجنوبية تستعد لوصول إعصار إيان بعد آثاره المدمرة فى فلوريدا

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الإعصار إيان، الذى استعاد قوته مرة أخرى، يضع نصب عينيه على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية ومدينة شارلستون التاريخية، حيث تشير التوقعات إلى أن العاصفة ستزداد قوة وتسبب فيضانات.