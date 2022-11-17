رئيس البرازيل يتعهد بوقف إزالة غابات الأمازون خلال مشاركته في cop 27

بدأ الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، قبل توليه منصب الرئيس في يناير بالمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرون cop 27 التابع للأمم المتحدة ، والذى يعقد في مدينة شرم الشيخ.