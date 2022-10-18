تحذير مع اقتراب إعصار “نيسات” من ماليزيا

أصدرت ماليزيا تحذيرًا بشأن إعصار “نيسات”، الذي يقترب حاليًا من شمال غربي دائرة “كودات” بولاية صباح شرق البلاد بحوالي 1.328 كيلومترًا.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أن الإعصار يقع على بعد 380 كيلومترًا شرق هاينان بالصين، ويتحرك باتجاه الجنوب الغربي بسرعة 15 كم في الساعة، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 139 كم / ساعة، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك قد يتسبب في رياح عاتية وأمواج شديدة في مياه بحر الصين الجنوبي.