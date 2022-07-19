اليابان تصدر أوامر إجلاء لأكثر من 480 ألف شخص بسبب هطول الأمطار الغزيرةاليابان تصدر أوامر إجلاء لأكثر من 480 ألف شخص بسبب هطول الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، أوامر إجلاء لأكثر من 480 ألف شخص وتعطيل وسائل النقل العام جزئيًا بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى مناطق واسعة من جنوب غرب البلاد.