لا يزال مسؤولون وباحثون عراقيون يحققون في نفوق أطنان من سمك الشبوط، الذي يعيش في المياه العذبة جنوبي بغداد، مما سبب أزمة بيئية كبيرة وخسائر مادية فادحة.

وغطت الآلاف من السمك الفضي اللون سطح نهر الفرات في الأيام القليلة الماضية، في كارثة عانى منها مزارعو أسماك الشبوط، الذي يستخدم في إعداد طبق "المسكوف" الشعبي الذي يشتهر به مطاعم بغداد.

واستبعد مسؤولو الزراعة تسميم الأسماك عمدا، بعد انتشار شائعات عن عمل غير قانوني لم تتحدد طبيعته، لكن أسباب نفوق هذا الكم الهائل لم تضح بعد.