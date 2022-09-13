رفع المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين اليوم الثلاثاء، مستوى التحذير من الإعصار "مويفا" إلى اللون البرتقالى، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار الذى يعد الـ12 من نوعه خلال العام الجارى.