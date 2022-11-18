تضرر أكثر من 50 منزلا في ولاية في ألمانيا بسبب إعصار

تضرر أكثر من 50 منزلاً في الولاية الاتحادية الألمانية "سآر" بسبب إعصار حدث امس الخميس. وبحسب صحيفة "ساربروكر تسايتونج" التي أشارت إلى وزارة الداخلية للولاية، جرى الإعصار في منطقة بين مدينتي ديرمينجن واوريكسفايلير. وكانت خدمة الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق من خطر متزايد لحدوث إعصار.