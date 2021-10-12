زلزال بقوة 63 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان

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العرب اليوم - زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان

زلزال يضرب جزيرة كريت في اليونان
أثينا - العرب اليوم

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

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زلزال بقوة 63 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان زلزال بقوة 63 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان



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