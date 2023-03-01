هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب ولاية هطاي في تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي جنوب تركيا اليوم الأربعاء دون أن تخلف أضرارًا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، بحسب وكالة الأناضول، أن الهزة وقعت عند الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 11.06 كم.

وأكد "رحمي دوغان" والي هطاي أن السلطات لم تتلق أي بلاغات عن حدوث أضرار، وتواصل عملية المسح والكشف عن أضرار محتملة.