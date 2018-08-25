ارتفاع درجات الحرارة في المملكة الأردنية

تكون درجات الحرارة، اليوم السبت، في الأردن أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة، تنخفض درجات الحرارة غدا، لتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في باقي المناطق، وتظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء يوم الاثنين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 35- 20 درجة مئوية والمناطق الشمالية 34 - 20 والمناطق الجنوبية 34 - 18 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 29 درجة.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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