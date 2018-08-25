ارتفاع درجات الحرارة في المملكة الأردنية

تكون درجات الحرارة، اليوم السبت، في الأردن أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة، تنخفض درجات الحرارة غدا، لتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في باقي المناطق، وتظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم الاثنين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 35- 20 درجة مئوية والمناطق الشمالية 34 - 20 والمناطق الجنوبية 34 - 18 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 29 درجة.