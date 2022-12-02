 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة جزر الكوريل الروسية. وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا، وعلى بعد 98 كيلومترا شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.