السعودية تطرح عقد مشروع شمسي 600 ميجاوات في مكة

ذكرت وزارة الطاقة السعودية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، الأحد، أن المملكة تعتزم طرح عقد لبناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات في مكة.

وأضافت أن المحطة جزء من خطة أوسع نطاقا لتشييد مشروع طاقة شمسية قدرة 2600 ميجاوات في منطقة مكة سيجري تنفيذه على مراحل، لكنها لم تذكر موعدا لإتمام المشروع.