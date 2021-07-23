مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران في الساعة 08:38، حسب التوقيت المحلي للإمارات.وأكد المركز الوطني للأرصاد في بيان له أن الهزة الأرضية غير محسوسة في الإمارات وليس لها أي تأثير.