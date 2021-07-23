مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية
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مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

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العرب اليوم - مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

مقياس ريختر
أبوظبي - العرب اليوم

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران في الساعة 08:38، حسب التوقيت المحلي للإمارات.وأكد المركز الوطني للأرصاد في بيان له أن الهزة الأرضية غير محسوسة في الإمارات وليس لها أي تأثير.

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مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية



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