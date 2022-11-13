زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر المنطقة في المياه قبالة مقاطعة تايتونغ في تايوان.ووقع الزلزال في الساعة 9:47 صباح الأحد، وفق مركز شبكات الزلازل الصيني وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 22.44 درجة شمالا، وخط طول 121.10 درجة شرقا ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات بسبب الزلزال.