زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر يضرب شمال روسيا
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زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر يضرب شمال روسيا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر يضرب شمال روسيا

زلزال
موسكو - العرب اليوم

رصد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة " سيفيرو - كوريلسك" الواقعة شمال روسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأضاف المركز الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 8ر67 كيلومتر تحت الأرض ، ومركزه يقع عند خط عرض 40ر49 درجة وخط طول 60ر155 درجة .. مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير روسية حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

يشار إلى أن مدينة سيفيرو - كوريلسك تعتبر مركزاً إدارياً بجزر كوريل الشمالية التابعة لمنطقة ساخالين أوبلاسك الروسية .

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زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر يضرب شمال روسيا زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر يضرب شمال روسيا



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