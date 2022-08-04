زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان، اليوم الخميس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما، التي سجلت زلزالا مدمرا وكارثة نووية في مارس 2011.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.