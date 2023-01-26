عاصفة ثلجية تجتاح عاصمة كوريا الجنوبية

انخفضت درجات الحرارة في الصباح في المنطقة إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد طقسا مشابهًا الجمعة، ما دفع المسؤولين إلى التحذير من أن ظروف القيادة قد تزداد سوءا بعد التجمد الشديد للأسطح الثلجية.

تم نشر حوالي 2100 عامل عام و1100 مركبة لرش أكثر من 3100 طن من المواد الكيماوية والملح لإزالة الجليد على الطرق الرئيسية والسريعة من منتصف الليل حتى الساعة 4 صباحًا الخميس لمنعها من أن تصبح زلقة بشكل خطير خلال ساعات التنقل، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة.