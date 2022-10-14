أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب بالقرب من مدينة "أمبيكابور" بولاية "تشهاتيسجاره".