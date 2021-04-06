ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 150 قتيلا

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى أكثر من 150 قتيلا حتى الآن.وأذاعت فضائية “يورو نيوز عربية”، لقطات تظهر حجم الدمار الذي خلّفه إعصار استوائي “سيروجا” اليوم الإثنين، في اندونيسيا وتيمور الشرقيّة المجاورة حيث أسفر إعصار استوائي عن وقوع عدة انهيارات أرضية و فيضانات.وتسبب إعصار محمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة في وقوع مزيد من المآسي في دول جنوب شرق آسيا وعلى رأسها اندونيسيا بعد كوارث طبيعية تعرضت لها تلك البلاد حوّلت بعض مدنها الصغيرة إلى حقول موحلة واقتلعت الأشجار وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، أن عاصفة مدارية تقترب من مضيق سافو الواقع بين الطرف الجنوبي من إقليم نوسا تنجارا والسواحل الشمالية لتيمور الشرقية، محذرة من أنها قد تجلب المزيد من الأمطار والرياح وتتسبب في ارتفاع الأمواج.