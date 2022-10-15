زلزال بقوة 3.2 ريختر في البحر الأحمر علي بعد 21 كيلو شمال شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية بمقياس 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا و31 دقيقة.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات.