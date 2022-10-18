هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب تشيلي

ضربت هزة أرضية شدتها 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة كوكيمبو غرب تشيلي.

ونقلت رويترز عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله إن “الهزة ضربت على عمق 20 كيلومتراً”.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة أنتوفاغاستا شمال تشيلي أيلول الماضي.