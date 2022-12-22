ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي إلى 30 قتيلا في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية ، اليوم الخميس ، ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في أحد المخيمات إلى 30 ، مؤكدة انتشال أربع جثث أخرى من ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في موقع مزرعة “الأب أورجانيك”. معسكر في منطقة “باتانج كالي” في ولاية سيلانجور الماليزية. في عملية البحث والانقاذ التي بدأت يومها السابع.