4 هزات أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم
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4 هزات أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم

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العرب اليوم - 4 هزات أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم

من آثار الزلزال المدمر
أنقرة ـ العرب اليوم

ضربت 4 هزات أرضية مناطق شرق ووسط والمنطقة الحدودية «التركية- السورية»، خلال الساعات الـ7 الأولى من اليوم الثلاثاء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات على  مقياس ريختر.
وضرب زلزال 6 فبراير الماضي، 11 محافظة تركية، فيما كانت ولايتي «كهرمان مرعش» و«هاتاي» الأكثر تضررًا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وفي وقت سابق، قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «آفاد»، إنَّ ما يقرب من مليوني شخص قد غادروا منطقة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

 

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4 هزات أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم 4 هزات أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم



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