سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية

ضربت سلسلة هزات أرضية جزيرة «لا بالما» الإسبانية، والتي تشهد ثوران بركان منذ نحو 8 أسابيع،وتعد هذه سلسلة الهزات الارتدادية الثانية، التي تضرب الجزيرة الإسبانية خلال شهر؛ حيث شهدت المنطقة المحيطة ببركان «لابالما» سلسلة هزات أرضية في 11 أكتوبر الماضي، بعد نحو 3 أسابيع من ثوران البركان.

وأشارت السلطات المحلية في جزر الكناري إلى أن أقوى تلك الهزات بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 39 كيلومترًا تحت سطح الأرض».