سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية
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سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية

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العرب اليوم - سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية

مقياس ريختر
مدريد - العرب اليوم

ضربت سلسلة هزات أرضية جزيرة «لا بالما» الإسبانية، والتي تشهد ثوران بركان منذ نحو 8 أسابيع،وتعد هذه سلسلة الهزات الارتدادية الثانية، التي تضرب الجزيرة الإسبانية خلال شهر؛ حيث شهدت المنطقة المحيطة ببركان «لابالما» سلسلة هزات أرضية في 11 أكتوبر الماضي، بعد نحو 3 أسابيع من ثوران البركان.

وأشارت السلطات المحلية في جزر الكناري إلى أن أقوى تلك الهزات بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 39 كيلومترًا تحت سطح الأرض».

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سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية



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