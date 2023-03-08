هزة أرضية بقوة 5.2 درجات جنوبي بحر مالوكو في إندونيسيا

ضربت هزة أرضية متوسطة بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر جنوبي بحر مالوكو بإندونيسيا صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان أن مركز الهزة يقع على بعد 179 كيلومترا من مدينة /توموهون/ الإندونيسية على عمق 72 كيلومتراً من سطح البحر.

وأضافت أنه لم يصدر أي إنذار بحدوث أمواج المد البحري العاتية التسونامي في أعقاب الزلزال.