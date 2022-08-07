زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا
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زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا

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زلزال يضرب تركيا
أنقرة - العرب اليوم

 ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة، اليوم الأحد، منطقة كاش في مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر.  وبحسب معطيات إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD"، فقد وقع الزلزال في الساعة 11:02 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه قبالة البحر الأبيض المتوسط ​​في أنطاليا.  وتقرر أن مركز الزلزال، الذي كان بعمق 31.89 كيلومترا تحت سطح البحر، كان يبعد 3.85 كيلومتر من منطقة كاش في أنطاليا.

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زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا



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