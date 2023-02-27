زلزال بقوة تزيد عن 5 درجات يضرب شرق تركيا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن هزة أرضية قدرت قوتها أولا بـ5,6 درجة ثم 5.8 درحة، قبل خفض التقدير إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق تركيا اليوم الاثنين.

من جانبها، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية بشرق البلاد ظهر اليوم.

ومركز الزلزال كان منطقة ييشيل يورت في مالاطيا، وبعمق 9.96 كيلومتر ووقع الساعة 12.04 بالتوقيت المحلي.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.