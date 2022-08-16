استمرار الحرائق فى إسبانيا بسبب الحر والجفاف إخلاء المنازل بـ8 بلديات

تستمر الحرائق فى إسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجة الجفاف الشديدة التى تعيشها البلاد منذ بداية موسم الصيف، وأمرت السلطات 1500 شخص فى 8 بلديات بإخلاء منازلهم بعد انتشار حريق هائل فى الغابات.