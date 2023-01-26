سلسلة زلازل تضرب جنوب غرب الصين دون وقوع إصابات

ضربت سلسلة من الزلازل، بلغت قوتها القصوى 5.6 درجة على مقياس ريختر، محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في وقت مبكر من اليوم، ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو انهيار منازل.