هزات ارتدادية في سوريا تسفر عن انهيار مبنى في محافظة حلب

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى انهيار مبنى فجر اليوم الثلاثاء، في محافظة «حلب» شمال سوريا نتيجة هزات ارتدادية

عدد المباني المنهارة بشكل كلي في زلزال سوريا وفي وقت سابق، أعلنت قيادة «شرطة حلب»، إلى أن عدد المباني المنهارة بشكل كلي جراء زلزال سوريا، 52 مبنى، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال 230 شخصا، و602 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباس السوررية الرسمية «سانا».