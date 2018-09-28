حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مواتية لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها ، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة قد تهطل منها أمطار متفرقة .
كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على منطقة الحدود الشمالية، ويستمر الطقس رطب على السواحل الغربية والشرقية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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