زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة شرق تايوان اليوم /، حسبما أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزى التايوانى، وأفاد المكتب - وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوزح - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 31.8 كيلومترًا تحت المحيط، على بعد 67.5 كيلومترًا جنوب مقاطعة هوالين هول.

ولم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات، وأشار المكتب إلى أن مكان الزلزال هو نفسه الذي وقع يوم الأربعاء الماضي والذي بلغت قوته 5.4 درجة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزالان مرتبطان أم لا.

يذكرأن، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21848 والمصابين إلى 80104 حالة.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر إعادة بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، موضحة أنه تم إيقاف أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس والبدء في رفع الأنقاض.

وأوضح أنه تم "مددنا عطلة المدارس إلى 20 فبراير في كل المناطق التركية، مؤكدا :"سنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة".