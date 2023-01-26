زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بلدة ميلونجوان في منطقة لواوتارا، بمقاطعة سولاويزي شمال إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.