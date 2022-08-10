حرائق جديدة تدمر منازل وغابات جنوب غرب فرنسا

اندلعت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا ودمرت 16 منزلا وأحرقت ستة آلاف هكتار من المزروعات وأجبرت نحو ستة آلاف نسمة على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي