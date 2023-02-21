زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية (تسونامي). وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 63 كيلومترا من منطقة /سيلوما/ بالجزيرة، وعلى عمق 13 كيلومترا.