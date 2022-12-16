هزة أرضية بقوة 3.8 درجة قرب الحدود العراقية التركية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية-التركية في دهوك بلغت قوتها 3.8 درجة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الهزة الأرضية سجلت فجر اليوم على بعد (25) كم شمال شرق مدينة العمادية من محافظة دهوك، مشيرة إلى أن الهزة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة.