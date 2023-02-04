حريق نتيجة خروج قطار عن مساره على حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا في أميركا

أفادت وسائل إعلام أميركية أن قطارا خرج عن مساره بالقرب من حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا مساء الجمعة مما تسبب في اندلاع حريق هائل في المنطقة. وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي من بلدة إيست بالستاين في شمال غرب بيتسبرج اشتعال النيران في عدة عربات بالقطار وتصاعد الدخان الكثيف ليملأ السماء.

ووفقا لعدة تقارير إعلامية، عملت طواقم الطوارئ على إجلاء السكان من منازلهم في نطاق 1.6 كيلومتر من الحريق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ضحايا. ولم ترد شرطة إيست بالستاين على طلب من رويترز للحصول على تفاصيل.