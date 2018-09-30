أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، وميسان، وبني سعد، والعرضيات، قد تمتد إلى أجزاء من العاصمة المقدسة ومدركة، ورهاط، والكامل، وهدى الشام، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء .
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .
GMT 08:44 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 شخصًا
GMT 04:02 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرتعرف على حالة الطقس المتوقعة الأحد في المملكة العربية السعودية
GMT 04:00 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرعاصفة تضرب مناطق في اليونان
GMT 03:55 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" جنوب المكسيك
GMT 10:10 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأمطار متفرقة على منطقة جازان
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
أرسل تعليقك